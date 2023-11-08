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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ нацелился на звездного форварда

ПСЖ нацелился на звездного форварда
©instagram.com/psg/

ПСЖ проявляет интерес к форвард мадридского "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes парижский ПСЖ выказал интерес к подписанию этого нападающего. Нынешняя трансферная стоимость Гризманна составляет 25 миллионов евро. Французский футболист имеет контрактные обязательства с "матрасниками" до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне испанской лиги 32-летний нападающий принял участие в 11 матчах, где забил семь голов (включая два пенальти) и получил три желтые карточки.

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Метки:
ПСЖ Гризманн Антуан Атлетико Мадрид Футбольные трансферы

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