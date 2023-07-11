ПСЖ нашел способ надавить на Мбаппе

Слухи о будущем нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе имеют продолжение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время футболист находится в отпуске, и у него есть контракт с парижским клубом до лета 2024 года. Он намерен отработать контракт до конца, чтобы затем покинуть команду как свободный агент, не давая ПСЖ получить прибыль от его продажи. Однако руководство клуба не желает оставлять Мбаппе, если он не согласится на продление контракта.

Мбаппе присоединится к тренировкам команды 17 июля, и эта дата, как ожидается, станет ключевой для определения его будущего. Через пять дней ПСЖ отправится в Японию, где проведет свои первые предсезонные матчи.

Планы Мбаппе включают присоединение к команде в турне, однако по информации Diario Sport, руководство ПСЖ может запретить ему доступ к командному самолету и оставить футболиста в Париже. Таким давлением клуб пытается заставить Мбаппе принять решение о своем будущем как можно скорее.

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