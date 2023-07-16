Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

ПСЖ намерен подписать Кейна, несмотря на предложение "Баварии"

ПСЖ намерен подписать Кейна, несмотря на предложение "Баварии"
©twitter.com/HKane

По информации издания The Telegraph, французский клуб ПСЖ активно ищет нового нападающего в летнее трансферное окно, и английский форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, стоит в числе высокоприоритетных целей для подписания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ПСЖ планирует усилить свою атакующую линию, и их желание приобрести одного или даже двух форвардов стало известно из источника. Команда из Парижа уже провела ряд успешных трансферов на различные позиции, и сейчас основное внимание уделено усилению нападения. В связи с этим, в средствах массовой информации было упомянуто несколько имен, связанных с возможным переходом в ПСЖ, таких как Душан Влахович, Виктор Осимхен и Гонсало Рамуш. Однако Гарри Кейн занимает лидирующую позицию в списке приоритетных целей клуба.

Отмечается, что интерес ПСЖ к Кейну не зависит от возможного ухода Килиана Мбаппе: даже если французский нападающий решит остаться, это не повлияет на стремление парижской команды подписать Кейна. Несмотря на то, что "Бавария" также проявляет сильный интерес к англичанину, в ПСЖ уверены, что могут предложить лучшие условия для футболиста. Президент клуба, Нассер Аль-Хелаифи, уже провел первичные переговоры с руководством "Тоттенхэм Хотспур", и теперь решение Кейна играет ключевую роль в данном вопросе.

В текущем сезоне 2022/23 Кейн провел 38 матчей в английской Премьер-лиге, забив 30 голов и отдав три голевых передачи. Стоит отметить, что Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэма" и выступает за основную команду с 2011 года.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
ПСЖ Тоттенхэм Бавария Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:58
Франция
©twitter.com/HKane ПСЖ намерен подписать Кейна, несмотря на предложение "Баварии"
13 июля, 21:34
Франция
©BBC Вратарь ПСЖ был в миллиметрах от смерти
13 июля, 11:09
Франция
©ПСЖ ПСЖ выбрал преемника Мбаппе
11 июля, 19:15
Франция
©EFE ПСЖ нашел способ надавить на Мбаппе
11 июля, 16:44
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар узнал условие для продолжения карьеры в ПСЖ
11 июля, 11:04
Франция
©instagram.com/neymarjr В ПСЖ усомнились в возвращении Неймара
11 июля, 08:23
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе передумал уходить из ПСЖ?
10 июля, 14:01
Франция
©ПСЖ Стало известно, почему "Барселона" отказалась от Неймара
10 июля, 09:54
Франция
©ПСЖ ПСЖ призвали избавиться от Мбаппе
9 июля, 18:55
Франция
©psg.fr Чемпион мира из "Баварии" перешел в ПСЖ
9 июля, 16:29
Франция
©instagram.com/k.mbappe "Реал" дистанцировался от трансфера Мбаппе
9 июля, 16:07
Франция
©ФК ПСЖ ПСЖ объявил об историческом трансфере
8 июля, 21:52
Франция
©EFE Высказывания Мбаппе в СМИ возмутили игроков ПСЖ
7 июля, 14:10
Франция
©ПСЖ "Ливерпуль" сделал предложение ПСЖ по трансферу Мбаппе
7 июля, 12:24
Франция
©twitter.com/KMbappe ПСЖ определился с суммой отступных за Килиана Мбаппе
7 июля, 08:00
Франция
©EFE ПСЖ гневно ответил Мбаппе на отказ продлевать контракт
6 июля, 17:00
Франция
©ФК ПСЖ Игрока за 50 миллионов получили бесплатно: ПСЖ объявил о первом трансфере после назначения Луиса Энрике
5 июля, 22:59
Франция
©ПСЖ ПСЖ назначил нового главного тренера
5 июля, 18:56
Франция
©twitter.com/KMbappe Мбаппе назвали претендентом на "Золотой мяч"
5 июля, 15:57
Франция
©ПСЖ ПСЖ уволил главного тренера
5 июля, 11:23
Франция
©ПСЖ ПСЖ обвинил Мбаппе в обмане. Клубу грозит "финансовая катастрофа"
5 июля, 07:41
Франция
©ПСЖ Переговоры ПСЖ с Мбаппе зашли в тупик
4 июля, 22:33
Франция
©ПСЖ "Реал" оформил самый дорогостоящий трансфер, подписав Мбаппе - источник
4 июля, 18:59
Франция
©EFE Стало известно, на какой позиции будет играть Мбаппе в "Реале"
4 июля, 17:29
Франция
©ПСЖ ПСЖ подписал шесть новых игроков - источник
3 июля, 19:50
Франция
©ПСЖ Источник назвал дату трансфера Мбаппе в "Реал"
3 июля, 00:14
Франция
©ПСЖ Стала известна сумма, которую Мбаппе запросил у "Реала"
2 июля, 14:38
Франция
©ПСЖ Мбаппе представил гостевую форму ПСЖ на новый сезон
2 июля, 11:59
Франция
©ПСЖ "Реал" теряет надежду подписать Мбаппе - источник
2 июля, 10:39
Франция
©twitter.com/ManCity Назван лучший футболист сезона

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus