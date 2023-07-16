ПСЖ намерен подписать Кейна, несмотря на предложение "Баварии"

По информации издания The Telegraph, французский клуб ПСЖ активно ищет нового нападающего в летнее трансферное окно, и английский форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн, стоит в числе высокоприоритетных целей для подписания, сообщает корреспондент Vesti.kz.

ПСЖ планирует усилить свою атакующую линию, и их желание приобрести одного или даже двух форвардов стало известно из источника. Команда из Парижа уже провела ряд успешных трансферов на различные позиции, и сейчас основное внимание уделено усилению нападения. В связи с этим, в средствах массовой информации было упомянуто несколько имен, связанных с возможным переходом в ПСЖ, таких как Душан Влахович, Виктор Осимхен и Гонсало Рамуш. Однако Гарри Кейн занимает лидирующую позицию в списке приоритетных целей клуба.

Отмечается, что интерес ПСЖ к Кейну не зависит от возможного ухода Килиана Мбаппе: даже если французский нападающий решит остаться, это не повлияет на стремление парижской команды подписать Кейна. Несмотря на то, что "Бавария" также проявляет сильный интерес к англичанину, в ПСЖ уверены, что могут предложить лучшие условия для футболиста. Президент клуба, Нассер Аль-Хелаифи, уже провел первичные переговоры с руководством "Тоттенхэм Хотспур", и теперь решение Кейна играет ключевую роль в данном вопросе.

В текущем сезоне 2022/23 Кейн провел 38 матчей в английской Премьер-лиге, забив 30 голов и отдав три голевых передачи. Стоит отметить, что Кейн является воспитанником академии "Тоттенхэма" и выступает за основную команду с 2011 года.

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