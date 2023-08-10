ПСЖ может исключить Мбаппе из основы на весь сезон 

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе не сыграет против "Лорьяна" в рамках первого тура Лиги 1. Встреча пройдет 12 августа на "Парк де Пренс", сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, форвард не тренируется с основным составом команды под руководством нового главного тренера Луиса Энрике из-за разногласий по контракту с парижанами.

Отмечается, что в качестве наказания Мбаппе может пропустить все августовские матчи ПСЖ - против "Лорьяна", "Тулузы" и "Ланса". Кроме того, некоторые в клубе готовы исключить француза из основы на весь сезон, если он не продлит контракт. Руководство считает, что футболист предал их и настаивает на его продаже.

Между тем саудовский "Аль-Хиляль" не теряет надежды подписать Мбаппе, но Килиан надеется перейти в "Реал".

Нынешний контракт форварда с парижанами действует до июня 2024 года.

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