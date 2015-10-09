ПСЖ может лишиться обладателя "Золотого мяча": уйдет в АПЛ или Саудовскую Аравию?

Будущее форварда Пари Сен-Жермена Усмана Дембеле остаётся неопределённым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным L’Équipe, стороны не спешат обсуждать продление контракта, рассчитанного до конца сезона-2027/2028.

Сообщается, что в случае затягивания переговоров француз может продолжить карьеру в одном из клубов Английской Премьер-лиги — финансовые возможности английских команд позволяют рассчитывать на столь крупный трансфер. При этом не исключается и вариант с переездом игрока в Саудовскую Аравию.

Напомним, в прошлом году Дембеле стал обладателем "Золотого мяча". По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость 28-летнего француза составляет около 100 миллионов евро.

