Франция
Вчера 23:40
 

ПСЖ может лишиться обладателя "Золотого мяча": уйдет в АПЛ или Саудовскую Аравию?

©instagram.com/ballondorofficial/

Будущее форварда Пари Сен-Жермена Усмана Дембеле остаётся неопределённым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным L’Équipe, стороны не спешат обсуждать продление контракта, рассчитанного до конца сезона-2027/2028.

Сообщается, что в случае затягивания переговоров француз может продолжить карьеру в одном из клубов Английской Премьер-лиги — финансовые возможности английских команд позволяют рассчитывать на столь крупный трансфер. При этом не исключается и вариант с переездом игрока в Саудовскую Аравию.

Напомним, в прошлом году Дембеле стал обладателем "Золотого мяча". По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость 28-летнего француза составляет около 100 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   1/4 финала, мужчины
15 апреля 00:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 74 человек

