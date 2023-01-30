ПСЖ лишили победы на 96-й минуте матча с удалением

"Пари Сен-Жермен" оступился в матче с "Реймсом" в рамках 20-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 1:1. Все голы были забиты во втором тайме. У хозяев поля на 51-й минуте отличился Неймар. Гости отыгрались на 90+6-й усилиями Фоларина Балогуна. К этому моменту парижане играли в меньшинстве из-за удаления Марко Верратти на 59-й минуте.

Несмотря на ничью, ПСЖ с 48 очками сохранил лидерство в турнирной таблице, хотя отрыв от идущего на втором месте "Ланса" (45) составил всего три балла. "Реймс" с 26 очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре, 1 февраля, "Реймс" на своем поле сыграет с "Лорьяном", а ПСЖ на выезде встретится с "Монпелье".

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