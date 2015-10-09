ПСЖ из-за 19-летнего новичка готов продать двух звезд "Барселоне" и "Реалу"

Трансфер Яна Диоманде в "Пари Сен-Жермен" радикально изменил ситуацию внутри французского клуба, передают Vesti.kz.

По информации источника, главный тренер парижан Луис Энрике признает избыток атакующих игроков и готов пойти на крупную продажу, чтобы сохранить баланс в составе.

"Барселона" нацелилась на Барколя

Каталонский клуб внимательно следит за Брэдли Барколя. Нападающий идеально подходит под систему Ханси Флика благодаря своей скорости, дриблингу и агрессивной игре на фланге. Сделка обойдется дорого, поэтому "Барсе" придется серьезно разгрузить зарплатную ведомость или использовать сложные финансовые схемы.

"Реал" претендует на Дуэ

Мадридский "Реал" рассматривает Дезире Дуэ как стратегическую инвестицию на следующее десятилетие. Универсальный хавбек способен обострить игру как в центре, так и на флангах. Для "сливочных" это не срочная покупка, а возможность перехватить топ-таланта, хотя переговоры с ПСЖ будут тяжелыми.

Диоманде пока что является игроком "Лейпцига", который в прошлом году купил его у испанского "Леганеса" за 20 миллионов евро. С тех пор рыночная стоимость футболиста выросла до 90 миллионов евро. За немецкий клуб 19-летний ивуарийский вингер провел 36 матчей в сезоне-2025/26, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

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