ПСЖ должен выплатить бонус Мбаппе. Известны причины

Французский ПСЖ стоит перед необходимостью выплатить значительную сумму нападающему Килиану Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Soccer.ru.

В случае, если форвард останется игроком команды до 1 августа, ПСЖ обязан будет выплатить ему бонус в размере 60 миллионнов евро как компенсацию за лояльность.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. После этого парижане исключили игрока из заявки на предсезонный сбор в Японии и выставили его на трансфер.



Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.