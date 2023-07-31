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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ должен выплатить бонус Мбаппе. Известны причины

ПСЖ должен выплатить бонус Мбаппе. Известны причины
©instagram.com/k.mbappe

Французский ПСЖ стоит перед необходимостью выплатить значительную сумму нападающему Килиану Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Soccer.ru.

В случае, если форвард останется игроком команды до 1 августа, ПСЖ обязан будет выплатить ему бонус в размере 60 миллионнов евро как компенсацию за лояльность.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. После этого парижане исключили игрока из заявки на предсезонный сбор в Японии и выставили его на трансфер.
 
Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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