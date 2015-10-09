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ПСЖ договорился о контракте с двукратным победителем Лиги чемпионов

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ПСЖ договорился о контракте с двукратным победителем Лиги чемпионов ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Французский "Пари Сен-Жермен" успешно завершил переговоры о продлении контракт со своим центральным полузащитником Фабианом Руисом, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" успешно завершил переговоры о продлении контракт со своим центральным полузащитником Фабианом Руисом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли договорённости по условиям нового соглашения, рассчитанного до 2028 года. Также в сделку включена опция автоматической пролонгации ещё на один год.

30-летний Руис выступает за ПСЖ с лета 2022 года. Тогда его трансфер из итальянского "Наполи" обошелся французскому гранду в 23 миллиона евро. 

В составе парижан испанец завоевал 12 трофеев, в том числе четыре раза стал чемпионом Франции и дважды выиграл Лигу чемпионов.

Уже в воскресенье 19 июля Руис может стать чемпионом мира – в финале мундиаля-2026 сборной Испании предстоит встретиться с Аргентиной.

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