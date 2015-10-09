Голкипер "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье решил сменить команду в зимнее трансферное окно ради игровой практики.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, вратарь проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и уже сообщил окружению о желании перейти в другой клуб.

Почему он оказался в запасе

Шевалье перешёл в ПСЖ летом 2025 года из "Лилля" за 40 миллионов евро на замену Джанлуиджи Доннарумме, ушедшему в "Манчестер Сити". Несмотря на победу в Суперкубке Европы против "Тоттенхэма" в серии пенальти, к концу года француз потерял место в основе из-за слабой игры и скандала с лайком под ультраправым постом. Основным вратарём стал Сафонов. Из-за отсутствия практики в клубе Шевалье лишился места в сборной Франции и пропустил чемпионат мира-2026, куда поехал Робен Риссер из "Ланса".

Условия ухода

Летом ПСЖ пытался купить японца Дзиона Судзуки у "Пармы", но тот выбрал "Астон Виллу". Контракт Шевалье действует до 2030 года, однако сейчас и игрок, и клуб готовы к аренде или продаже.

Переходу мешают два фактора:

• Топ-клубы редко меняют голкиперов зимой, но вариантом может стать "Бавария" из-за проблем с Мануэлем Нойером, который получил травму и может завершить карьеру в следующем году.

• ПСЖ не отпустит француза, пока не найдёт ему сменщика.

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