Победный камбэк с 1:4 случился в Лиге 1. В матче было два покера

"Лион" и "Монпелье" выдали невероятный матч в рамках 34-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), передают Vesti.kz.

"Лион" к 55-й минуте уступал на своем поле - 1:4. Но в оставшееся время до финального свистка не только отыгрался, но и вырвал победу на 90+10-й минуте.

В составе хозяев покер оформил Александр Ляказетт (31-я минута, 59-я, 82-я, 90+10-я с пенальти), еще один мяч забил Деян Ловрен (70-я). У гостей четыре мяча в активе Элье Ваи (40-я, 41-я, 53-я с пенальти, 55-я).

После этой игры "Лион" с 56 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице, а "Монпелье" (43) находится на 12-й строчке из 20.

В следующем туре, 14 мая, "Лион" в гостях сыграет с "Клермоном", а "Монпелье" дома примет "Лорьян".

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