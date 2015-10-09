Победитель Лиги чемпионов раскрыл правду об уходе из ПСЖ

Вратарь английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма высказался о своём уходе их французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz.

Итальянец признался, что огорчен тем, что вынужденно покинул ПСЖ.

"Я почувствовал себя преданным, потому что, когда я пришёл, я адаптировался к ПСЖ — я уделял этому особое внимание. Но в итоге последние несколько месяцев были совершенно другими. Это меня разочаровало. Это что-то, что я никогда не смогу объяснить, но нужно это принять. Я был расстроен этим — тем, как они управились с ситуацией. Это печально, но нужно двигаться дальше. Я всегда буду благодарен ПСЖ за то, что они дали мне, и за то, что я дал им — это было фантастически. И я всегда благодарю болельщиков. Я всегда буду возвращаться в Париж, потому что он стал для меня вторым домом, настолько фундаментальной частью моей жизни он был. Я счастлив тем, чего достиг там, и тем, что мне дали мои партнёры и болельщики, и всегда буду им благодарен», — приводит слова Доннаруммы Sky Sports.

Доннарумма перешел в ПСЖ в 2021 году из "Милана" и стал с парижанами победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны и трехкратным победителем Суперкубка Франции. Вместе со сборной Италии голкипер стал чемпионом Европы. Доннарумма является двукратным обладателем награды имени Льва Яшина, вручаемой журналом France Football лучшему вратарю сезона.

В последний день трансферного окна, 2 сентября, "Манчестер Сити" объявил о заключении контракта с 26-летним вратарем. До этого Доннарумма перестал попадать в заявку ПСЖ, основным голкипером команды стал перешедший из "Лилля" Люка Шевалье.

В текущем сезоне голкипер сыграл 12 матчей за "Манчестер Сити", в половине из которых сохранил ворота в неприкосновенности.