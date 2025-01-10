Переход Кварацхелии в ПСЖ оказался под угрозой срыва

Стали известны некоторые подробности перехода вингера "Наполи" и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабриса Хоукинса, Кварацхелия хочет подписать контракт с ПСЖ. Французский клуб, в свою очередь, ищет наилучшую формулу для подписания грузина, и это не так просто.

Если парижанам не удастся хорошо продать некоторых своих игроков, то руководство клуба не станет платить за Кварацхелию около 80 миллионов евро, которые требует "Наполи".

Переговоры между ПСЖ и "Наполи" продолжаются. Другие клубы также претендуют на игрока.

Кварацхелия играет за "Наполи" с 2022 года, когда перешел из "Динамо" (Батуми) за 13,3 миллиона евро. Он связан контрактом с неаполитанцами до 30 июня 2027-го, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 85 миллионов евро.

Также Хвича выступал за казанский "Рубин", московский "Локомотив", грузинские "Рустави" и "Динамо" (Тбилиси).

В нынешнем сезоне Серии А он забил за "Наполи" пять мячей и отдал три голевые передачи в 17 матчах.