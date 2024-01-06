"Он не получил уважения". Мбаппе - о выступлении Месси за ПСЖ

Лионеля Месси недооценили в ПСЖ, считает нападающий парижан Килиан Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"Месси заслуживает всех почестей, но на самом деле во Франции он не получил уважения, которого заслуживал", - цитирует Мбаппе Goal.

Месси защищал цвета ПСЖ С 2021 по 2023 год. В составе французского клуба он провел 75 матчей, записав на свой счет 32 гола и 35 ассистов.

В июне 2023-го 36-летний аргентинец перешел в "Интер Майами" из МЛС. Его контракт с командой рассчитан до 2025 года.