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Новости спорта Футбол Франция
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Одноклубник Зайнутдинова стал игроком французского "Марселя"

Одноклубник Зайнутдинова стал игроком французского "Марселя"
©ФК "Бешикташ"

Камерунский полузащитник турецкого "Бешикташа" Жан Онана близок к переходу во французский "Марсель". 23-летний хавбек провел в Стамбуле всего полгода, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Жан Онана перешел в "Марсель", сделка заключена. В понедельник назначено медицинское обследование 23-летнего полузащитника. "Бешикташ" и "Марсель" договорились об аренде с правом выкупа, которое не является обязательным. Эксклюзивная подтвержденная информация", - написал инсайдер Фабрицио Романо.

Онана, на счету которого десять матчей за сборную Камеруна, перешел в "Бешикташ" из французского "Ланса" летом 2023 года за 4,04 миллиона евро. 

За несколько месяцев в Турции Жан провел всего десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один ассист. В прошлом месяце Онана вместе с четырьмя другими одноклубниками был отчислен из основного состава за плохую игру и отсутствие дисциплины. Ранее один из других отчисленных футболистов перебрался в чемпионат Испании.

Напомним, что в составе "Бешикташа" играет казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.

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Метки:
Футбол Бешикташ ФК Зайнутдинов Бахтиер Турция Франция Камерун

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