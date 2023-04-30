Неожиданным исходом завершился матч ПСЖ в Лиге 1

"Пари Сен-Жермен" проиграл "Лорьяну" в рамках 33-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), передают Vesti.kz.

Встреча проходила в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Первым успеха добился Энзо Ле Фе на 15-й минуте. На это парижане ответили точным ударом Килиана Мбаппе на 29-й минуте. Победу же "Лорьяну" принесли Дарлин Йонгва и Ахмаду Бамба Дьенг, отличившиеся на 39-й и 88-й минутах соответственно.

При этом ПСЖ играл в меньшинстве с 20-й минуты, когда за вторую желтую карточку был удален с поля Ашраф Хакими.

Несмотря на неожиданную осечку, ПСЖ с 75 очками продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице, а "Лорьян" (48) идет на десятой строчке.

В следующем туре, 7 мая, "Лорьян" на своем поле примет "Брест", а ПСЖ на выезде встретится с "Труа".

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