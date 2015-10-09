Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
Сегодня 00:55
 

Назван лучший тренер 2025 года: он выиграл Лигу чемпионов

Назван лучший тренер 2025 года: он выиграл Лигу чемпионов

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике удостоен звания лучшего наставника 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Под его руководством парижане оформили исторический сезон: выиграли Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, завоевали Лигу чемпионов, а также добрались до финала клубного чемпионата мира.

В решающем матче Лиги чемпионов команда Энрике разгромила миланский "Интер" со счётом 5:0.

Лучшим тренером среди женщин стала наставница сборной Англии Сарина Вигман. Она привела свою команду к победе на чемпионате Европы, где в финале англичанки одолели Испанию (1:1, 3:1 по пенальти).

Лига Европы 2025/26   •   Германия, Фрайбург   •   Общий этап, мужчины
25 сентября 00:00   •   не начат
Фрайбург
Фрайбург
(Фрайбург)
- : -
Базель
Базель
(Базель)
Кто победит в основное время?
Фрайбург
Ничья
Базель
Проголосовало 0 человек

Живи спортом!