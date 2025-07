Наследник Месси собрался усложнить жизнь ПСЖ

Новичок "Монако" Ансу Фати уже настроен по-бойцовски. Вингер, арендованный у "Барселоны" до конца сезона-2025/26, дал понять - столичный гегемону в лице ПСЖ в новом сезоне расслабляться не стоит, сообщают Vesti.kz.

Минувший сезон завершился чемпионством "Пари Сен-Жермен", а "Монако" финишировал третьим. Но с приходом таких игроков, как Фати, амбиции клуба выходят на новый уровень. В контракте предусмотрена опция выкупа.

Напомним, что Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. Его называли наследником Лионеля Месси, когда аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году. Однако Ансу не заиграл за "сине-гранатовых".

В 2020 году Фати стоил 80 миллионов евро, а теперь портал Transfermarkt оценивает форварда в пять миллионов евро.

Ansu Fati : "Je veux rendre la vie difficile au PSG"



"Le PSG est une bonne équipe, on le sait tous. Ils viennent de remporter la Ligue des champions. On est là pour leur rendre la vie la plus difficile possible, c'est notre objectif.



J'ai des amis et des gens que je respecte…