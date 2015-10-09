Наследник Месси собрался усложнить жизнь ПСЖ

Новичок "Монако" Ансу Фати уже настроен по-бойцовски. Вингер, арендованный у "Барселоны" до конца сезона-2025/26, дал понять - столичный гегемону в лице ПСЖ в новом сезоне расслабляться не стоит, сообщают Vesti.kz.

"ПСЖ - хорошая команда, мы все это знаем. Они только что выиграли Лигу чемпионов. Мы здесь, чтобы максимально усложнить им жизнь, это наша цель. У меня есть друзья и люди, которых я очень уважаю в этой команде, например, Луис Энрике, который дал мне дебют в национальной команде, и я благодарен ему за это. Я также знаю Усмана Дембеле, с которым у меня были прекрасные времена в "Барсе". Я желаю им всего наилучшего, кроме игр против нас", - сказал Фати.

Минувший сезон завершился чемпионством "Пари Сен-Жермен", а "Монако" финишировал третьим. Но с приходом таких игроков, как Фати, амбиции клуба выходят на новый уровень. В контракте предусмотрена опция выкупа.

Напомним, что Фати находится в системе "Барселоны" с 2012 года. Его называли наследником Лионеля Месси, когда аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году. Однако Ансу не заиграл за "сине-гранатовых".

В 2020 году Фати стоил 80 миллионов евро, а теперь портал Transfermarkt оценивает форварда в пять миллионов евро.