Моуринью согласился возглавить ПСЖ

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью готов возглавить французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, португальский специалист готов взяться за работу с парижанами в следующем сезоне, если ему поступит официальное предложение от клуба.

60-летний Моуринью возглавляет "Рому" с июля 2021 года. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. В этом году "Рома" дошла до финала Лиги Европы, где сыграет с испанской "Севильей". Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.

Действующим главным тренером ПСЖ является Кристоф Галтье, работающий с командой первый сезон. При нем парижане вылетели из 1/8 финала Лиги чемпионов.

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