Нападающий "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси установил уникальное достижение в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz. Это произошло в матче 36-го тура чемпионата Франции с "Осером".

В той игре аргентинец ассистировал Килиану Мбаппе.

Теперь у Месси 16 результативных передач в чемпионате Франции. Еще четыре ассиста у него в Лиге чемпионов. Также во всех турнирах на клубном уровне аргентинец отметился 20 голами.

Таким образом, Месси стал единственным футболистом текущего сезона с такими показателями среди участников топ-5 лиг Европы.

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При этом ПСЖ может досрочно стать чемпионом Франции, если не потеряет очки в матче предпоследнего, 37-го тура Лиги 1.



Парижанам нужно не проиграть в оставшихся двух матчах сезона, или сыграть вничью, или одержать победу в следующем туре.

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