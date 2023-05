Месси, Неймар и Мбаппе представили новую форму ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24, сообщают Vesti.kz. Комплект от Nike выполнен сине-красном цвете.

Новая форма отдает дань уважения классическому дизайну формы ПСЖ, воплощает уникальный дух Парижа, а также олицетворяет стремление к совершенству.

В презентации поучаствовали Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар и другие игроки ПСЖ.

