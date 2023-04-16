Месси готов вернуться в "Барселону" любой ценой. Появились новые подробности

Журналист Жоан Фонтес опубликовал в Twitter информацию о том, что нападающий ПСЖ Лионель Месси стремится вернуться в "Барселону" в летнее трансферное окно любой ценой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его контракт с парижанами заканчивается в конце сезона, что дает ему возможность перейти в "Барселону" на правах свободного агента. В настоящее время он может начать предварительные переговоры о контракте.

По информации источника, спонсор из ОАЭ готов вложить средства в клуб, чтобы избежать проблем с фэйр-плей и заработным фондом в случае подписания Месси. В данный момент "Барселона" рассматривает все возможные варианты, чтобы осуществить этот переход, так как на данный момент клуб не может позволить себе подписать Месси.

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