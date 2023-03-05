Месси добился уникального достижения в карьере

Форвард "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси отметился голом в матче 26-го тура чемпионата Франции против "Нанта", сообщают Vesti.kz.

Таким образом, на счету 35-летнего аргентинца в клубной карьере теперь 1000 очков по системе "гол+пас". За "Барселону" и ПСЖ форвард в общей сложности провел 841 матч, в которых забил 701 гол и сделал 299 передач.

Ранее Месси получил награду Международной федерации футбола (ФИФА) как лучший футболист 2022 года. Аргентинец привел свою сборную к победе на чемпионате мира в Катаре и был признан лучшим игроком этого турнира.

ПСЖ, набравший 63 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. "Нант" с 28 очками располагается на 13-й строчке.

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