Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и не попал по пустым воротам на добивании

"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Монпелье" в 21-м туре чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая на арене "Стад де ля Моссон", завершилась со счетом 3:1, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Парижане могли добиться успеха еще на 10-й минуте, когда получили право на 11-метровый удар. Но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Сначала Бенжамен Лекомт парировал его удар. Затем рефери матча предоставил шанс Мбаппе перебить с "точки", но вновь Лекомт выручил команду, а на добивании Килиан пробил выше ворот. Более того, на 21-й минуте Мбаппе получил травму и был заменен на Уго Экитике.

Все голы зрители увидели уже после перерыва. У гостей отличились Фабиан Руис (55-я минута), Лионель Месси (72-я) и Уоррен Заир-Эмери (90+2-я). В составе хозяев один мяч отыграл Арно Нордин (89-я).

Благодаря этому успеху ПСЖ набрал 51 балл и закрепил лидерство в турнирной таблице, а "Монпелье" с 20 очками расположился на 14-м месте.

В следующем туре, 4 февраля, ПСЖ дома примет "Тулузу", а на следующий день "Монпелье" на выезде встретится со "Страсбуром".

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