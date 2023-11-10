Мбаппе узнал варианты для перехода из ПСЖ. Это не "Реал"

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может переехать в Англию в случае неудачи с трансфером в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz.

По информации Todofichajes, 24-летнего талантливого футболиста привлекают перспективы смены клуба в Английской Премьер-лиге. Интерес к Мбаппе проявляют два крупных английских клуба, а именно "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".

Отметим, что Мбаппе вероятно покинет ПСЖ следующим летом в статусе свободного агента, поскольку его контракт истекает в конце июня. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе демонстрирует высокую результативность, отметившись десятью голами в десяти сыгранных матчах.