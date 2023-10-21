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Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Мбаппе принял решение о своем будущем в ПСЖ

Мбаппе принял решение о своем будущем в ПСЖ
©twitter.com/KMbappe

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе по-прежнему планирует по-прежнему уйти из команды в статусе свободного агента летом 2024 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Marca.

Сообщается, что опыт в ПСЖ для Мбаппе оказался не таким, каким он представлял себе, когда продлил свой контракт в мае 2022 года.

Слухи о переходе Мбаппе в "Реал" продолжают активно обсуждаться.

Напомним, что Килиан присоединился к ПСЖ в августе 2017 года и с тех пор провел 269 официальных матчей, на его счету 220 голов и 98 результативных передач партнерам.

Ближайшая игра ПСЖ запланирована на 21 октября против "Страсбурга".

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Футбольные трансферы Реал Мадрид

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