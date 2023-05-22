Мбаппе приблизил ПСЖ к чемпионству

"Пари Сен-Жермен" обыграл "Осер" в рамках 36-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Осере и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (6-я минута, 8-я). На это хозяева ответили голом Лассина Синайоко (51-я).

Благодаря этому успеху лидирующий в таблице ПСЖ набрал 84 очка и на 6 пунктов опережает идущего на втором месте "Ланс". Для чемпионства парижанам достаточно набрать 1 очко в оставшихся двух турах. "Осер" (34) находится на 16-й строчке из 20.

В следующем туре, 27 мая, ПСЖ на выезде встретится против "Страсбура", а "Осер" в гостях сыграет с "Тулузой".

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"