Мбаппе получил хорошие новости по карьере в ПСЖ: цена вопроса 61 миллион

Суд обязал французский клуб "Пари Сен-Жермен" выплатить экс-нападающему команды Килиану Мбаппе 61 миллион евро по делу о компенсации зарплаты и премиальных, передают Vesti.kz.

Суд встал на сторону Мбаппе

Решение суда было вынесено единогласно и подлежит немедленному исполнению, сообщает RMC Sport. Это решение стало первой значимой победой форварда в его судебной тяжбе с бывшим клубом.

История конфликта

В ноябре 2025 года Мбаппе требовал от ПСЖ компенсацию в размере 263 миллионов. В эту сумму входили невыплаченные зарплата и премиальные, а также компенсация за условия, в которых находился футболист после окончания контракта. Суд, однако, частично удовлетворил его требования, установив выплату 61 миллион евро.

Текущая карьера Мбаппе

Летом 2024 года Килиан Мбаппе покинул парижан на правах свободного агента и присоединился к мадридскому "Реалу", где выступает по сей день. В сезоне-2025/26 форвард провёл 22 матча, забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи. На данный момент его рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро, что делает Мбаппе одним из самых ценных игроков современного футбола.

Объявлены фавориты на "Золотой мяч" - 2026: Дембеле 6-й, а Месси ворвался в 10-ку

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!