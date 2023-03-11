Мбаппе пожалел о контракте с ПСЖ и выбрал новый клуб

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе жалеет о продлении контракта с "Пари Сен-Жерменом" и подумывает над переходом в другой клуб, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, представители футболиста контактировали с "Реалом" прошлым летом. Мбаппе пожалел о решении продлить контракт с ПСЖ и объяснил, почему отклонил предложение мадридского клуба в мае. Француз выразил желание присоединиться к "сливочным" и спросил, заинтересованы ли они все еще в его подписании.

Отмечается, что в "Реале" не проявили чрезмерного интереса, но и не стали исключать возможность этого трансфера в 2024 году. Килиана уведомили о том, что теперь ему придется пойти на уступки и снизить свои требования, в том числе в финансовом плане.

В "Реале" считают, что Мбаппе может стать заменой Кариму Бензема - форварду мадридцев уже 35 лет.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Его контракт с парижанами рассчитан до 2024 года и содержит опцию продления еще на один сезон. Француз - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.