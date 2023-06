Мбаппе опроверг новости об уходе из ПСЖ

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе собирается и дальше выступать за парижский ПСЖ. Подробности в своем твиттере сообщил известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, передают Vesti.kz.

"Объяснить, почему я собираюсь остаться в клубе, не продлевая контракт? Тут нечего объяснять. Люди могут говорить что угодно, у них нет всей информации, к сожалению для них. Я знаю, почему я делаю то, что делаю, и почему я говорю то, что говорю. Я отправил письмо в клуб, но это было давно, не во время международного перерыва. У меня были свои причины сделать это", - цитирует Романо футбольную звезду.

🚨 Kylian Mbappé: “Explain why I plan to stay without renewing? Guys, there's nothing to explain”. “People can talk, criticize… I know why I do what I do and why I say what I say. People don't have all the information”. pic.twitter.com/3BFhdkLQl1

🚨 Kylian Mbappé confirms his letter to tell PSG he won’t sign until June 2025: “I just sent a letter but it was time ago, not during the international break”.



“No need to explain why. I have my own reasons”.



“My only option now is staying at PSG, I already said that”. pic.twitter.com/kPGrryGITj