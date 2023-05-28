Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Мбаппе нокаутировал болельщицу в чемпионском матче ПСЖ

Мбаппе нокаутировал болельщицу в чемпионском матче ПСЖ
©Psg.fr

Одна из болельщиц пострадала перед матчем чемпионата Франции между "Страсбуром" и ПСЖ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время предматчевой разминки Килиан Мбаппе попал мячом по лицу зрительнице, у которой из-за этого оказался разбитым нос.

Футболист сразу подошел к болельщице и отвел пострадавшую к скамейке запасных ПСЖ, где ей оказали помощь. В качестве извинения Мбаппе подарил девушке футболку.

Встреча 37-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:1. Этого оказалось достаточно, чтобы парижане оформили победу в национальном первенстве этого сезона.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus