Мбаппе нокаутировал болельщицу в чемпионском матче ПСЖ

Одна из болельщиц пострадала перед матчем чемпионата Франции между "Страсбуром" и ПСЖ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во время предматчевой разминки Килиан Мбаппе попал мячом по лицу зрительнице, у которой из-за этого оказался разбитым нос.

Футболист сразу подошел к болельщице и отвел пострадавшую к скамейке запасных ПСЖ, где ей оказали помощь. В качестве извинения Мбаппе подарил девушке футболку.

Встреча 37-го тура чемпионата Франции завершилась со счетом 1:1. Этого оказалось достаточно, чтобы парижане оформили победу в национальном первенстве этого сезона.