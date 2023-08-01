Мбаппе больше не может продлить контракт с ПСЖ

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления своего контракта до июня 2025 года, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Soccer.ru.

Крайний срок для этого действия истек 31 июля. Его текущее соглашение с парижским клубом истекает в июне 2024 года. В связи с этим, в "Пари Сен-Жермен" по-прежнему считают, что Мбаппе имеет договоренность с "Реалом", и футболист выставлен на продажу.

Напомним, одним из основных вариантов продолжения карьеры называется "Реал".