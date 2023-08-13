Луис Энрике высказался о неожиданном старте ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике прокомментировал игру с "Лорьяном" в рамках первого тура чемпионата Франции по футболу. Парижане неожиданно потеряли очки на своем поле, сыграв вничью 0:0, сообщают Vesti.kz.

"У меня смешанные чувства. Мне понравилось отношение игроков. Сегодняшняя оборонительная игра была исключительной, "Лорьян" всего три раза пересекал центр поля в первом тайме, хотя это команда обычно играет очень хорошо. Мы не создавали достаточно моментов, и нам не хватало остроты в штрафной площади соперника. Мы были явно лучше нашего соперника, но не смогли забить голы, необходимые для победы...", - приводит его слова RMC Sport.

Напомним, что в этом матче не сыграли за ПСЖ Килиан Мбаппе, Неймар и Марко Верратти. С этими игроками клуб собирается расстаться в летнее трансферное окно.

Во втором туре, 20 августа, "Лорьян" на своем поле примет "Ниццу", а ПСЖ в гостях сыграет с "Тулузой".

