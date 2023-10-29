Луис Энрике решил избавиться от форварда ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" очень хочет этой зимой расстаться с 21-летним нападающим Уго Экитике, даже если придется отдать его в аренду с высокой зарплатой, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Адриена Гренье, в то же время интерес к форварду проявляет один из английских клубов, который может сделать ПСЖ предложение. Не исключается переход игрока в "Лилль".

Экитике перешел в ПСЖ из "Реймса" в прошлом году на правах аренды, а этим летом парижане выкупили на него права за 28,5 миллиона евро, подписав новый контракт до 30 июня 2027 года.

Экитике является футболистом молодежной сборной Франции, а портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 миллионов евро.

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