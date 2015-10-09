Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике и руководство французского клуба всё больше разочарованы игрой испанского нападающего Феррана Торреса в последние недели, передают Vesti.kz.

По информации The Touchline, 26-летний форвард забил всего один мяч в последних десяти матчах за парижан. Внутри клуба растут сомнения в целесообразности трансфера игрока, за которого ПСЖ заплатил 50 миллионов евро при том, что у футболиста оставался всего один год по контракту с каталонской "Барселоной".

В стане французского гранда считают, что испанец способен приносить команде гораздо больше пользы. Ситуацию усугубляет растущее недовольство болельщиков ПСЖ, усиливших давление на футболиста в последних играх.

Отмечается, что делать окончательные выводы пока рано, однако будущее Торреса в Париже может оказаться под вопросом, если он не прибавит в ближайшие месяцы.

Напомним, Торрес перешёл в ПСЖ из "Барселоны" летом 2026 года. В текущем сезоне он провёл 16 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал один ассист.

В составе сборной Испании нападающий ставился чемпионом Европы (2024) и мира (2026).

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