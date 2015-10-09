Луис Энрике лично вмешался в борьбу за главное открытие ЧМ-2026

Трансферный рынок вокруг главного открытия ЧМ-2026 Яна Диоманде раскалился до предела. В борьбу за 19-летнего ивуарийского вингера "РБ Лейпциг" включился "Пари Сен-Жермен". Главный тренер парижан Луис Энрике лично вмешался в переговоры, передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" даёт 100 миллионов евро, но получает отказ

Английский "Ливерпуль" уже перешёл к решительным действиям и направил "РБ Лейпциг" первое официальное предложение. Сумма потенциального трансфера превысила космические 100 миллионов евро.

Однако немецкий клуб ответил категоричным отказом. Руководство "быков" не намерено отпускать своего главного топ-таланта по "заниженной" цене, рассчитывая заработать гораздо больше на фоне его стремительно растущей стоимости.

Почему Диоманде нужен ПСЖ?

По информации авторитетного издания Sport, Луис Энрике видит в Диоманде идеальное усиление атаки.

Прямая замена: испанский специалист рассматривает ивуарийца как приоритетную цель в случае ухода Брэдли Барколя.

Идеальный профиль: скорость, взрывной дриблинг и непредсказуемость Диоманде на фланге полностью соответствуют атакующей философии тренера ПСЖ.

Диоманде выступает за "РБ Лейпциг" с 2025 года, до этого он был игроком испанского "Леганеса". В минувшем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

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