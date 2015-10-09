Вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия получил престижное признание во Франции, сообщают Vesti.kz. Авторитетное издание GQ назвало его человеком года.
"Для меня это большая честь. Я провёл невероятный сезон в ПСЖ и очень горжусь тем, чего нам удалось добиться. Не думаю, что это было бы возможно без моих одноклубников. Я горжусь собой и ими за то, что мы помогли мне получить эту награду", - заявил Кварацхелия.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Khvicha Kvaratskhelia has been named GQ’s Man of the Year for 2026! 🇬🇪✨ 🗣️ "It’s an honour. I had an incredible season with PSG and I’m really proud of what we achieved." "I don’t think this would have been possible without my teammates. I’m proud of myself and of them for helping me win this award.”— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2026
Премия "Человек года" от GQ присуждается с 1996 года. Редакция журнала отмечает людей, добившихся выдающихся результатов и оказавших влияние на различные сферы жизни, включая спорт, кино, музыку, моду и культуру.
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