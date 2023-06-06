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Крестник Месси подшутил над ПСЖ

Крестник Месси подшутил над ПСЖ
©ПСЖ

Бенжамин Агуэро, сын бывшего аргентинского нападающего Серхио Агуэро, подшутил над французским "Пари Сен-Жерменом" в связи с уходом Лионеля Месси.

"Спасибо, Месси", - подписала фотографию с аргентинцем пресс-служба ПСЖ в соцсетях.

"Он слишком велик для вас", - написал Агуэро-младший, крестным которого является Месси.

35-летний Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента: аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года. За два сезона в ПСЖ форвард провел 58 матчей в чемпионате Франции, забил 22 гола и отдал 30 результативных передач.

Стали известны новый клуб Месси и его зарплата

До этого аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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