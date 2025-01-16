Клуб пятой лиги выбил топового соперника из Кубка страны
Французский "Лион" сенсационно вылетел из Кубка страны, проиграв полулюбительскому клубу "Бургуан Жалье", сообщают Vesti.kz.
Французский "Лион" сенсационно вылетел из Кубка страны, проиграв полулюбительскому клубу "Бургуан Жалье", сообщают Vesti.kz.
Встреча на поле "Бургуан Жалье", который выступает в пятой лиге чемпионата Франции, завершилась в пользу хозяев в серии пенальти.
Соперник "Лиона" первым открыл счет на 20 минуте, когда отличился Меди Мужецки.
Серб Неманья Матич на 45 минуте сравнял счет, а герой Евро-2024 в составе сборной Грузии Жорж Микаутадзе на 64-й вывел "Лион" вперед.
Впрочем, Мужецки на 69-й минуте сравнял счет, благодаря чему, матч перешел в дополнительное время, а затем, и в серию пенальти.
В серии одиннадцатиметровых футболисты "Бургуан Жалье" оказались точнее - 4:2 и сенсационно вышли в 1/8 финала турнира.
Отметим, что "Лион" является одним из самых титулованных клубов страны. На счету команды семь чемпионских титулов и пять побед в Кубке Франции.
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