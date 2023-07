Известный инсайдер рассказал о будущем Килиана Мбаппе

Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем французского форварда Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz. Он отметил, что футболист может остаться в клубе, но его не включат в заявку на Лигу чемпионов.

"ПСЖ еще не принял никакого решения по составу команды и не примет его, пока не придет время. Любой выбор состава будет соответствовать регламенту, и при нем не будут отталкиваться от какой-то другой составляющей, кроме как спортивной. Это будет обсуждаться в августе, а не сейчас", - написал Романо в твиттере.

More on Kylian Mbappé. PSG have NOT made any decision yet on UCL team line ups and won’t until nearer the time 🇫🇷



⚠️ Any squad selection will comply with regulations and not single out any player for anything other than sporting reasons — it will be discussed in August, not now. pic.twitter.com/gBEOCqzf6p