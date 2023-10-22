Исторический матч состоялся в чемпионате Франции по футболу

"Ницца" на своем поле обыграла "Марсель" со счетом 1:0 в рамках девятого тура французского чемпионата Лиги 1. Решающий гол на 80-й минуте забил вышедший на замену Эванн Гессанд, сообщают Vesti.kz.

При этом гости доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Леонардо Балерди на 78-й минуте.

Благодаря этому успеху "Ницца" набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице, а "Марсель" (12 очков) находится на седьмой позиции.

По информации euro-football.ru, у матча была еще одна любопытная подоплека. Впервые в истории французского чемпионата друг против друга сошлись два итальянских тренера - Франческо Фариоли из "Ниццы" и Дженнаро Гаттузо из "Марселя".

В следующем туре, 27 октября, "Ницца" сыграет на выезде с "Клермоном", а 29-го числа "Марсель" дома примет "Лион".

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта