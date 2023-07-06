Игрока за 50 миллионов получили бесплатно: ПСЖ объявил о первом трансфере после назначения Луиса Энрике

Французский ПСЖ на своем сайте объявил о подписании контракта с защитником сборной Словакии Миланом Шкриньяром. 28-летний футболист перешел в стан парижан на правах свободного агента, сообщают Vesti.kz.

Защитник, на счету которого 60 выступлений в футболке своей национальной сборной, этим летом покинул миланский "Интер" по истечении срока действия контракта. Теперь он подписал договор с ПСЖ, который действует до лета 2028 года.

Также в карьере опытного защитника, который оценивается в 50 миллионов евро, были словацкая "Жилина" и итальянская "Сампдория". Сам Милан вкратце прокомментировал трансфер:

"Я очень рад быть частью этого замечательного клуба. ПСЖ - один из сильнейших клубов мира с игроками мирового уровня и фантастическими болельщиками", - заявил он.

Накануне стало известно о назначении нового главного тренера ПСЖ.

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