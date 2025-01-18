Хвича Кварацхелия прокомментировал работу в ПСЖ с легендарным тренером

Новобранец французского ПСЖ Хвича Кварацхелия рассказал о своих ожиданиях от работы с главным тренером команды Луисом Энрике, сообщают Vesti.kz.

"Энрике - один из лучших футбольных специалистов в мире. Я многому могу научиться у него. Очень рад перейти в команду, которую возглавляет Луис Энрике", - цитирует грузинского полузащитника пресс-служба парижского гранда.

Официальное объявление о переходе грузинского полузащитника из «Наполи» в парижский клуб состоялось в пятницу, 17 января. Кварацхелия подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Сумма трансфера составила внушительные 70 миллионов евро.

Ранее грузинский крайний нападающий выступал за итальянский "Наполи", куда перешел в 2022 году. По данным СМИ, французский гранд заплатил за Кварацхелию 70 миллионов евро, не учитывая бонусов.

Что касается Энрике, то он, раньше тренировал сборную Испании, итальянскую "Рому" а также испанские клубы "Сельта" и "Барселона".

С "сине-гранатовыми" он выигрывал Лигу чемпионов, Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании, а также Клубный чемпионат мира. С ПСЖ испанский специалист побеждал в чемпионате и Кубке и Суперкубке Франции.