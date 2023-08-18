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Голкипер ПСЖ выписан из больницы после тяжелого инцидента

Голкипер ПСЖ выписан из больницы после тяжелого инцидента
©instagram.com/sergioricogonzalez1

Вратаря "Пари Сен-Жермена" Серхио Рико выписали из больницы в Севилье, куда он попал после инцидента с лошадью, сообщают Vesti.kz со ссылкой на испанские СМИ.

29-летний Рико упал с лошади в мае и получил черепно-мозговую травму. У него было диагностировано кровоизлияние в мозг. 19 дней он находился в коме, был в шаге от смерти, похудев на 20 килограммов. 

В начале августа уроженец Севильи успешно перенес операцию по удалению аневризмы головного мозга. Ему еще нужно пройти курс реабилитации перед возвращением в расположение парижан.

Рико выступает за ПСЖ с 2020 года. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро.

До ПСЖ Рико защищал цвета родной "Севильи", а также "Мальорки" и "Фулхэма". Имеет на своем счету один матч за сборную Испании.

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Метки:
ПСЖ

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