Французский клуб объявил о подписании опального партнера Зайнутдинова

Камерунский полузащитник Жан Онана, выступавший за турецкий "Бешикташ", стал игроком французского "Олимпика", сообщают Vesti.kz. Во французский клуб он перешел на правах аренды с правом дальнейшего выкупа.

23-летний экс-одноклубник полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова провел в Стамбуле всего полгода.

𝑀𝛼𝑠𝑠𝛼𝑙.𝐼𝛥 / 𝙸𝚖𝚊𝚐𝚒𝚗𝚎 𝙹𝚎𝚊𝚗 𝙾𝚗𝚊𝚗𝚊 𝚛𝚎𝚓𝚘𝚒𝚗𝚝 𝙼𝚊𝚜𝚜𝚊𝚕𝚒𝚊 🔵⚪️

Le milieu de terrain camerounais 🇨🇲 rejoint l’OM en provenance de Besiktas !



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Онана, сыгравший десять матчей за сборную Камеруна, перебрался в "Бешикташ" из французского "Ланса" летом 2023 года за 4,04 миллиона евро.

За несколько месяцев в Турции Жан провел всего десять матчей во всех турнирах, записав на свой счет один ассист. В прошлом месяце Онана вместе с четырьмя другими одноклубниками был отчислен из основного состава за плохую игру и отсутствие дисциплины. Ранее один из других отчисленных футболистов перебрался в чемпионат Испании.