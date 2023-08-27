Дубль Мбаппе помог ПСЖ одержать первую победу в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" одержал первую победу в чемпионате Франции по футболу (Лига 1). Случилось это в матче с "Лансом" в рамках третьего тура, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. У победителей первым успеха добился Марко Асенсио на 45-й минуте, после чего дубль оформил Килиан Мбаппе, отличившийся на 52-й и 90+1-й минутах соответственно. В составе проигравших один мяч отыграл Морган Гилавоги на 90+5-й минуте.

Благодаря этому успеху ПСЖ набрал пять очков и вышел на промежуточное четвертое место в турнирной таблице, а "Ланс", имея в своем активе один балл, расположился на 15-й позиции из 18.

В следующем туре, 2 сентября, "Ланс" на выезде сыграет с "Монако", а на следующий день ПСЖ в гостях встретится с "Лионом".

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