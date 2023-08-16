Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Друг Месси ушел из ПСЖ и нашел новый клуб

Друг Месси ушел из ПСЖ и нашел новый клуб
©ПСЖ

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес покинул французский "Пари Сен-Жермен" и перешел в итальянскую "Рому", сообщают Vesti.kz.

29-летний аргентинец подписал контракт с римлянами до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "Рома" согласовала с ПСЖ трансфер Паредеса за 4,5 миллиона евро.

Паредес уже играл за "Рому" (2014/2015, 2016/2017). Затем он перешел в "Зенит" за 23 миллиона евро, откуда в 2019-м ушел в ПСЖ за 47 миллионов евро.

"Возвращение в Рим - это всегда волнительно, а играть в футболке "Ромы" - тем более. Благодарю болельщиков за прием, который они оказали мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере.

В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убежден, что смогу это делать с «Ромой", - передает слова Паредеса пресс-служба "Ромы" на официальном сайте.

Напомним, летом ПСЖ на правах свободного агента покинул Лионель Месси. Аргентинец выступал за парижан с 2021 года.

Паредес и Месси дружат. В составе сборной Аргентины они в 2021 году выиграли Кубок Америки, а в 2022-м - чемпионат мира.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель ПСЖ Футбольные трансферы

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Сегодня , 16:03
Франция
©ПСЖ Друг Месси ушел из ПСЖ и нашел новый клуб
Сегодня , 08:56
Франция
©alhilal.com "Аль-Хиляль" официально объявил о трансфере Неймара
Вчера , 15:25
Франция
©instagram.com/neymarjr Стало известно о желании Неймара вернуться в "Барселону"
Вчера , 12:52
Франция
©instagram.com/neymarjr ПСЖ нашел замену Неймару
14 августа, 16:24
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар подписал контракт с новым клубом. Известны детали
14 августа, 15:00
Франция
©instagram.com/neymarjr Стали известны планы Неймара после перехода в саудовский клуб
14 августа, 13:11
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе может лишиться 40 миллионов. Подробности
14 августа, 12:24
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Стало известно, почему Мбаппе решил остаться в ПСЖ
14 августа, 11:04
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе не достанется "Реалу" бесплатно. Подробности
14 августа, 08:29
Франция
©twitter.com/FabrizioRomano Стали известны подробности перехода Неймара в саудовский клуб
13 августа, 15:26
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе вернули к тренировкам с основой ПСЖ
13 августа, 13:05
Франция
©psg.fr Луис Энрике высказался о неожиданном старте ПСЖ
13 августа, 10:42
Франция
©instagram.com/neymarjr Появился инсайд о будущем Неймара. Он получил "огромное предложение"
13 августа, 10:17
Франция
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе и ПСЖ возобновили переговоры о контракте
13 августа, 08:31
Франция
©twitter.com/PSG_inside ПСЖ без Мбаппе и Неймара оконфузился в первом туре Лиги 1
12 августа, 11:02
Франция
©twitter.com/dembouz Дембеле переходит из "Барселоны" в ПСЖ
11 августа, 23:54
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ примет радикальное решение по Мбаппе
11 августа, 21:49
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар согласовал контракт с "Барселоной". Названа зарплата футболиста
11 августа, 12:24
Франция
©twitter.com/dembouz ПСЖ передумал подписывать Усмана Дембеле
10 августа, 23:52
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе узнал печальные последствия ухода из ПСЖ
10 августа, 20:54
Франция
©EFE На Неймара нашелся покупатель. Названа рекордная сумма трансфера
10 августа, 19:03
Франция
©instagram.com/k.mbappe/ Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ
10 августа, 16:33
Франция
©eurosport Новый тренер ПСЖ принял решение по Неймару
10 августа, 08:34
Франция
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ может исключить Мбаппе из основы на весь сезон 
9 августа, 10:26
Франция
©instagram.com/o.dembele7 В "Барселоне" подтвердили переход своего игрока в ПСЖ
8 августа, 16:21
Франция
©ПСЖ ПСЖ выставил Неймара на трансфер и установил ценник
8 августа, 10:30
Франция
©ПСЖ Футболисты ПСЖ нашли плюсы в отстранении Мбаппе
8 августа, 09:58
Франция
©ПСЖ Неймар получил предложение с зарплатой 400 миллионов евро
8 августа, 07:59
Франция
©instagram.com/neymarjr Отец Неймара прокомментировал новость об уходе сына из ПСЖ
7 августа, 23:02
Франция
©instagram.com/neymarjr Неймар уведомил ПСЖ о желании покинуть клуб

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus