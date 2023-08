Друг Месси ушел из ПСЖ и нашел новый клуб

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Леандро Паредес покинул французский "Пари Сен-Жермен" и перешел в итальянскую "Рому", сообщают Vesti.kz.

29-летний аргентинец подписал контракт с римлянами до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что "Рома" согласовала с ПСЖ трансфер Паредеса за 4,5 миллиона евро.

Паредес уже играл за "Рому" (2014/2015, 2016/2017). Затем он перешел в "Зенит" за 23 миллиона евро, откуда в 2019-м ушел в ПСЖ за 47 миллионов евро.

"Возвращение в Рим - это всегда волнительно, а играть в футболке "Ромы" - тем более. Благодарю болельщиков за прием, который они оказали мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере.

В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убежден, что смогу это делать с «Ромой", - передает слова Паредеса пресс-служба "Ромы" на официальном сайте.

“As soon as he heard that we were interested, Leandro made it clear that his target was to return to Roma.”



💬 - Tiago Pinto



📄👉 https://t.co/BgT2dkJ7Zq#ASRoma pic.twitter.com/o3aPxLaKxC