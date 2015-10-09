Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Франция
Сегодня 01:06
 

Доннарумма получил приз Льва Яшина на вручении "Золотого мяча"

Доннарумма получил приз Льва Яшина на вручении "Золотого мяча" ©x.com/ballondor

Вратарь "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером 2025 года и получил трофей имени Льва Яшина, сообщают Vesti.kz.

Итальянец провёл выдающийся сезон в составе "Пари Сен-Жермен": помог парижанам выиграть чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевать Лигу чемпионов.

Кроме того, вместе с клубом он дошёл до финала клубного чемпионата мира.

В женской категории награду получила Ханна Хэмптон из "Челси". В минувшем сезоне она стала чемпионкой Англии, выиграла Евро вместе со сборной и получила "Золотую перчатку" английской женской Суперлиги.

