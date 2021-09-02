Ди Мария не включил Роналду в свой список лучших футболистов

Полузащитник сборной Аргентины и французского ПСЖ Анхель Ди Мария назвал лучшую пятерку футболистов, с которыми ему довелось играть, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Tyc Sports.

На первом месте оказался партнер по сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси. На второе место он поставил Марко Верратти. Тройку замкнул Златан Ибрагимович. На четвертом месте Лука Модрич, на пятом - Тони Кроос.

Также Ди Мария рассказал, почему в этом топе не оказалось нападающего Криштиану Роналду, с которым он в свое время играл в "Реале".

"Могу добавить и его, но он из тех, кому нужно пространство, а мне больше нравятся игроки, действующие на крошечном участке поля, такие как Лео, Верратти и Модрич", - сказал Ди Мария.

Напомним, что в межсезонье Роналду отправляли в ПСЖ, но он в итоге вернулся в "Манчестер Юнайтед". А буквально недавно он побил мировой рекорд по голам за национальные команды.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!