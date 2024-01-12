В чемпионате Франции опасаются экономического кризиса из-за ухода Мбаппе

Во Французской профессиональной лиге (LFP) обеспокоены возможным уходом форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, организация надеется на то, что Мбаппе примет решение о продлении контракта, поскольку в противном случае столкнется с угрозой ущерба телевизионным правам, что, в свою очередь, может привести к серьезному экономическому кризису.

Напомним, что еще летом прошлого года Мбаппе должен был присоединиться к "Реалу", но тогда ПСЖ смог сохранить его в своем составе. В этот раз француза сватают не только в мадридский клуб, но и в "Ливерпуль".

В настоящее время французские власти ведут переговоры с различными телеоператорами относительно прав на следующие пять сезонов. Первое предложение, которое оценивалось в один миллиард евро, оказалось неудачным. Отмечается, что уход из Лиги 1 Лионеля Месси, Неймара и Серхио Рамоса уже отрицательно сказался на репутации французского чемпионата.